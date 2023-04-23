Боррель назвав її неприйнятною.

У Європейському союзі назвали неприйнятними слова посла Китаю у Франції Лу Шайє, який поставив під сумнів суверенітеті країн колишнього Радянського союзу.

Відповідну заяву оприлюднив у мікроблозі Twitter верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Він зазначив, що Європейський Союз може лише припустити, що заяви китайського посла не відображають офіційної політики КНР.

"Неприйнятні висловлювання посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними із розпадом Радянського Союзу 1991 року. ЄС може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційної політики Китаю", - написав Боррель.

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Скандальна заява китайского посла: що відомо

Нагадаємо, нещодавно дипломат заявив, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", а також назвав Крим півостровом, який був "російським спочатку".

У Естонії назвали цю позицію незрозумілою та викликали місцевого представника Пекіна. Голова МЗС Литви заявив, що такі заяви є однією з причин недовіри до Китаю з боку країн Балтії.

Франція закликала китайську сторону пояснити, було це особистою думкою Лу Шайє, чи їх позицією.

З'явилася і офіційна реакція України - в Офісі президента закликали Китай не повторювати "пропаганду російських аутсайдерів".

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