Раніше американська розвідка зафіксувала Китайський аеростат над північною частиною Сполучених Штатів Америки.

Пентагон може зважитися застосувати силу й збити китайську кулю-шпигунку, яку упіймали на стеженні за північними територіями США.

Як повідомляє телеканал ABC11, Вашингтон має намір почекати вдалого моменту й спробувати збити аеростат, коли той буде в небі над Атлантичним океаном.

"У цей момент передбачається почекати, поки аеростат не опиниться над Атлантичним океаном, а потім спробувати збити його і витягнути уламки", - йдеться в заяві.

Наразі опрацьовуються кроки для забезпечення захисту населення. Кажуть, що для здійснення цієї місії США потрібно забезпечити істотне локалізоване закриття повітряного простору.

Китайська куля-шпигун у повітряному просторі США

3 лютого представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що над територіями США була зафіксована китайська куля-шпигун. За його словами, розвідка вже кілька днів відстежує її переміщення.

Повідомлялося, що повітряний об'єкт зафіксували в небі північних територій США. Пізніше в Пентагоні заявили, що ще одна повітряна куля з'явилася над Латинською Америкою.

Це спричинило дипломатичний скандал між Пекіном та Вашингтоном. Зі свого боку Китай заявив, що величезний аеростат просто знесло вітром ближче до США. Він нібито використовується для ведення дослідницької діяльності, а не для шпигунства.

Раніше з метою попередити шпигунську діяльність КНР у Вашингтоні прийняли рішення розірвати співпрацю з місцевими компаніями Huawei й ZTE. Наприкінці минулого року США заборонили продаж продукції цих компаній на своїй території.

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