У США побоюються, що Пекін може використовувати китайські компанії для шпигування за американцями.

Адміністрація президента США Джо Байдена заборонила ліцензування нового телекомунікаційного обладнання від китайських компаній Huawei Technologies і ZTE, оскільки воно становить "неприйнятний ризик" для національної безпеки США.

Федеральна комісія зв’язку США (FCC) заявила, що ухвалила остаточні правила, які також забороняють продаж або імпорт обладнання, виготовленого китайським виробником обладнання для відеоспостереження Dahua Technology, фірмою відеоспостереження Hangzhou Hikvision Digital Technology і телекомунікаційною компанією Hytera Communications, пише CNN.

Цей крок Вашингтона щодо китайських технологічних гігантів викликаний побоюваннями, що Пекін може використовувати китайські компанії для шпигування за американцями.

Відео дня

"Ці нові правила є важливою частиною наших поточних дій щодо захисту американського народу від загроз національній безпеці, пов’язаних із телекомунікаціями", — заявила голова FCC Джессіка Розенворсел.

CNN нагадує, що в червні 2021 року FCC заявила, що розглядає можливість заборонити всі дозволи на використання обладнання для всіх компаній із зазначеного списку.

Це сталося після того, як у березні 2021 року п’ять китайських компаній були включені до так званого "закритого списку" як такі, що становлять загрозу національній безпеці відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист комунікаційних мереж США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp Hikvision і Dahua.

Проблеми китайських технологічних компаній у США

У 2018 році директори ЦРУ, ФБР, АНБ та інших розвідувальних органів США заявили, що не радять купувати техніку китайських компаній Huawei і ZTE через ризик шпигунства. Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дозволяють китайським спецслужбам мати доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує. У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання наших секретів".

У 2019 році тодішній президент США Дональд Трамп підписав указ про надзвичайний стан та заборонив американським компаніям використовувати закордонне телекомунікаційне обладнання, що становить ризик для національної безпеки. Цього ж року США внесли Huawei до чорного списку, обмеживши діяльність компанії на американському ринку і заборонивши американським держструктурам використовувати обладнання Huawei.

У травні 2020 року тодішній голова Держдепартаменту США Майк Помпео опублікував заяву, у якій анонсував ще більше обмежень на експорт американських товарів для компанії Huawei.

Влітку 2020 року Федеральна комісія зв'язку США офіційно оголосила китайські телекомунікаційні компанії Huawei і ZTE загрозою національній безпеці. У FCC зазначили, що Huawei і ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю, військовим відомством КНР і підпорядковуються китайському законодавству, що зобов'язує їх співпрацювати з розвідувальними органами держави.

У липні того ж року уряд Великої Британії ухвалив рішення про виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року. Влада Швеції такоє заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G. Австралія, Японія, Чехія також ввели значні обмеження на Huawei і ZTE.

Тим часом Huawei відкидає всі звинувачення, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків". Компанія також подала до Апеляційного суду Сполучених Штатів по п'ятому округу позов, у якому зажадала переглянути рішення FCC, яким вона була визнана загрозою національній безпеці США, а покупки обладнання Huawei американськими операторами зв'язку були блоковані.

Вас також можуть зацікавити новини: