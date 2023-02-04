Цього разу повітряний об'єкт з'явився в небі над Латинською Америкою.

Пентагон повідомив про появу ще однієї розвідувальної повітряної кулі китайців. Її помітили над Латинською Америкою. Про це заявив представник Пентагону Пет Райдер, якого цитує CNN.

"Ми бачимо повідомлення про повітряну кулю, що пролетіла над Латинською Америкою. Ми вважаємо, що це ще одна китайська повітряна куля для спостереження", – заявив спікер.

Райдер не вказав точного місця розташування кулі, але запевнив, що поки немає ознак її руху в бік США.

Китайське та російське шпигунство проти США

Напередодні Пентагон заявив, що над територією Північної частини США з'явилася величезна повітряна куля. З'ясувалося, що повітряний об'єкт належить Китаю і, ймовірно, виконує шпигунську місію. Військові США вирішили не збивати об'єкт, бо він не представляє жодної явної загрози.

У січні Берегова охорона США повідомила, що російське судно-шпигун вже кілька тижнів проявляє підозрілу активність поблизу Гавайського архіпелагу. Там знаходиться одна з найбільших баз американського військового флоту.

Наприкінці минулого року США заборонили продаж обладнання Huawei і ZTE на своїй території. Влада країни побоюється, що Пекін може використовувати китайські компанії для шпигунства за американцями.

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