Таким чином вони сподіваються пришвидшити евакуацію людей з Афганістану.

Сполучені Штати Америки повернули до Афганістану, де тисячі людей досі намагаються покинути країну, свого колишнього посла Джона Басса.

Про це повідомило посольство США в Кабулі.

"Уряд США був і залишається відданим Афганістану. Нещодавно посол Джон Басс повернувся до Кабула, щоб допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців та колишніх колег", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Twitter.

Захоплення влади в Афганістані талібами

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав швидко захоплювати міста у країні. Тепер, коли таліби увійшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану з міського аеропорту.

Читайте такожГреція звела 40-кілометрову стіну на кордоні з Туреччиною, щоб не пустити афганських біженцівЗа повідомленнями ЗМІ, бойовики "Талібану" почали переслідувати людей, які працювали на сили США або НАТО. Угруповання проголосило на підконтрольній їй території нову державу - Ісламський Емірат Афганістан.

Представник НАТО повідомив, що евакуація з Афганістану іноземців і афганських громадян, які працювали в посольствах і міжнародних гуманітарних групах, йде повільно через ризик виникнення зіткнень.

Президент США Джо Байден зазначав, що масова евакуація громадян з Афганістану "пов’язана з ризиком втрат".

Автор: Катерина Комолова