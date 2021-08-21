За даними НАТО, з 15 серпня, коли "Талібан" оголосив про контроль над Афганістаном, країну покинули близько 12 тис.осіб.

Представник НАТО повідомив, що евакуація з Афганістану іноземців і афганських громадян, які працювали в посольствах і міжнародних гуманітарних групах, йде повільно через ризик виникнення зіткнень.

За даними НАТО, з 15 серпня, коли "Талібан" оголосив про контроль над Афганістаном, країну покинули близько 12 тис.осіб.

"Процес евакуації йде повільно, оскільки це ризиковано, оскільки ми не хочемо ніяких зіткнень за участю талібів або мирного населення за межами аеропорту", - сказав представник НАТО Reuters.

При цьому таліби заявили, що західні країни "могли б розробити план евакуації краще".

20 серпня президент США Джо Байден повідомив, що США з 14 серпня евакуювали з Афганістану приблизно 13 тис.осіб. Він пообіцяв, що зробить все можливе для евакуації людей, які бажають покинути Афганістан. За його словами, евакуація людей з Афганістану - це найбільший повітряний міст в історії, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла