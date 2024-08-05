Мета полягає в тому, щоб знизити температуру в регіоні.

Заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер оголосив, що Сполучені Штати Америки розгортають додаткові військові сили на Близькому Сході. Йдеться зокрема, про додаткові винищувачі та військові кораблі ВМС.

"Загальна мета полягає в тому, щоб знизити температуру в регіоні, стримати ці атаки та захиститися від них, а також уникнути регіонального конфлікту", - сказав американський чиновник, якого цитує Reuters.

За його словами, США та Ізраїль готуються до будь-яких можливих дій. Як розповів Файнер, у квітні була "дуже можлива загроза" регіональної "пожежі" після іранської ракетно-дронової атаки на Ізраїль. Він зазначив, що Вашингтон хоче бути готовим на випадок, якщо подібна ситуація знову виникне.

Відео дня

Загострення на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, після вбивства глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії Іран накинувся на Ізраїль зі звинуваченнями та заявив про "суворе покарання".

Низка країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція і Канада, закликали своїх громадян якомога швидше покинути Ліван. Україна вже евакуювала 30 своїх громадян із Лівану.

Після цього з'явилась інформація про підготовку нової масштабної атаки на Ізраїль. За одними даними це може бути 12-13 серпня, коли в Ізраїлі відзначають свято Тиша-Бе'ав, а за іншими - обстріл розпочнеться вже сьогодні, 5 серпня.

ЗМІ пишуть, що Ізраїль готується до багатоденного обстрілу з двох напрямків.

Як зазначив WSJ, США закликали Іран пом'якшити "помсту", але Тегерану байдуже на наслідки.

Вас також можуть зацікавити новини: