Штати відправили на Близький Схід голову Центрального командування збройних сил США Майкла Курилу для створення коаліції.

Вашингтон та Тель-Авів очікують, що Іран може завдати удару по території Ізраїлю вже цього понеділка, 5 серпня.

Як повідомляє Axios, на тлі цього на Близький Схід прибув голова Центрального командування збройних сил США Майкл Курила. Хоча його поїздка була запланована ще до загострення між Ізраїлем, Іраном та "Хезболою" в Лівану, Курила, ймовірно, спробує мобілізувати ту ж міжнародну та регіональну коаліцію, яка допомогла захистити Ізраїль від іранської атаки 13 квітня.

Як відомо, лідери Ірану та "Хезболли" поклялися помститися за вбивства головного військового командира ліванської ісламістської організації Фуада Шукра та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Іран і палестинський рух звинувачують у цих діях Ізраїль, хоча сама влада країни не визнавала і не заперечувала причетність до вбивства.

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В рамках підготовки до можливого нападу Ірану на Ізраїль, Штати нарощують свої сили на Близькому Сході і направляють до регіону більше військових кораблів та винищувачів.

Американці очікують, що дії Ірану здійснюватимуться за тим же сценарієм, що й 13 квітня, але, можливо, будуть масштабнішими, і в них також може бути задіяна "Хезболла" у Лівані.

Загострення на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, 31 липня у своїй резиденції в Тегерані був убитий лідер політичного крила палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Після цього представник Ірану в ООН Саїд Іравані анонсував "спецоперацію" проти Ізраїлю задля помсти.

Згодом ЗМІ написали, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю.

Україна однією з перших почала евакуацію громадян з Лівану на тлі загострення ситуації.

Нещодавно стало відомо, що Іран планує здійснити атаку на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії 12-13 серпня, коли відзначається свято Тиша-Бе'ав.

У ніч на 4 серпня ісламісти "Хезболли" влаштували масований ракетний обстріл півночі Ізраїлю з території Лівану.

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