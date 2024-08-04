Зазначається, що атака саме в ці дні може мати емоційний і психологічний вплив на жителів Ізраїлю.

Іран планує здійснити атаку на Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії 12-13 серпня. У ці дні країна відзначає свято Тиша-Бе'ав.

Про це пише The Jerusalem Post. Зазначається, що про подібні плани Ірану розповіли представники західної розвідки у коментарі Sky News Arabia. Очікується, що атака буде координуватися з "Хезболлою" – підтримуваною Іраном терористичною групою, що базується в Лівані.

"У Тиша-Бе'ав євреї оплакують руйнування Першого і Другого храмів. Під час щорічної події відбувається піст, траур і практика самозречення", – йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що атака саме в ці дні може мати емоційний і психологічний вплив на жителів Ізраїлю.

Загострення між Іраном і Ізраїлем: що передувало

31 липня у своїй резиденції в Тегерані був убитий лідер політичного крила палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Разом із ним загинув один із його охоронців. Після цього представник Ірану в ООН Саїд Іравані заявив, що Іран проведе "спецоперацію" проти Ізраїлю в якості помсти за ліквідацію Ханії.

Згодом ЗМІ із посиланням на іранських чиновників писали, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

У звʼязку з загостренням ситуації на Близькому Сході Україна однією з перших почала евакуацію громадян з Лівану. З країни вже вивезли кілька десятків українців.

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