Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі обговорили російську агресію щодо України. Сторони скоординували свої дії на випадок нової ескалації конфлікту.
Про це повідомляє прес-служба Департаменту США.
Відзначається, що Блінкен та Жолі обговорили рішучу відповідь на російську агресію.
"Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен говорив сьогодні з Міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі про загальні пріоритети, включаючи рішучу, єдину відповідь на подальшу агресію Росії проти України, а також готовність союзників і партнерів забезпечити масштабні наслідки та серйозні втрати для Росії в разі нападу на Україну", - йдеться в повідомленні.
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Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".
У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".
Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.
Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.
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