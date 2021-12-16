Як заявляють президент Єврокомісії і президент Європейської Ради, Росії доведеться заплатити серйозну ціну в разі подальшої агресії проти України.

В Європейському Союзі підготували серйозні санкції в разі нової агресії РФ проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель заявили на прес-конференції після засідання шостого саміту "Східного партнерства".

"Ми закликаємо Росію до деескалації та утримуватися від будь-яких подальших агресивних дій. Ми запевнили Україну у нашій незмінній підтримці і відданості її суверенітету та територіальній цілісності. І дійсно, не має бути жодного сумніву, що Європейський Союз відреагує рішуче на будь-яку подальшу агресію проти України", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що раніше проти Росії вже були запроваджені санкції, але Європейська комісія ще влітку отримала завдання від Європейської Ради підготувати різні варіанти на той випадок, якщо відбудеться подальша агресія.

Читайте такожУкраїна, Грузія та Молдова закликали ЄС визнати їх європейську перспективу"Ми виконали домашнє завдання, ми завершили підготовку для того, аби мати можливість відреагувати на подальшу агресію, яка, як ми сподіваємося, не відбудеться", - заявила фон дер Ляєн.

Своєю чергою, Мішель заявив, що 16 грудня на засіданні Європейської Ради за участі усіх 27 глав держав і урядів кран-членів Євросоюзу буде розглянуто питання нарощення російських військ біля кордонів України. За його словами, в ЄС підготували позицію з цього приводу, яка є рішучою і єдиною.

Як сказав Мішель, Євросоюз рішуче заявить, що виступає разом з усіма партнерами з "Великої сімки" і НАТО, в тому числі з США, Канадою і Великою Британією щодо того, якщо відбудеться будь-яка воєнна агресія проти України, то послідує рішуча відповідь і Росії доведеться заплатити високу ціну.

"Ми готові застосувати додаткові санкції, якщо вони будуть необхідними, і ми оцінюватимемо, якою буде ситуація. І ми завтра повторимо дуже тверду позицію: Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Ми координуємо позицію з нашими партнерами-однодумцями, з нашими союзниками, і ми вирішуватимемо на основі того, що станеться, але ми сподіваємося, що не буде подальшої ескалації і агресії", - заявив Мішель.

Він нагадав, що існує "нормандський формат" переговорів, покликаний виконати Мінські угоди, а також є канали комунікації для того, аби уникнути подальше загострення ситуації.

Президент Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що після незаконної анексії Криму Росією був започаткований "нормандський формат" переговорів, у якому Франція і Німеччина виступають модераторами і спостерігачами, а Україна і Росія - сторонами конфлікту. Вона також вважає, що урегулювання конфлікту має відбуватися у цьому форматі.

"Санкції вже введені. Ці санкції можуть стати жорсткішими. Але, звичайно, є й підготовлені санкції, які є додатковими і будуть накладатися на усі різні сфери, які ви можете уявити. Наше повідомлення дуже чітке: Якщо Росія вдасться до подальших агресивних дій проти України, ціна буде тяжкою, а наслідки серйозними", - наголосила фон дер Ляєн.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Віталій Саєнко