"США, зупиняючи допомогу Україні, стають співучасниками воєнних злочинів РФ", - аналітик Михайло Самусь

Заступник директора Центру досліджень армії конверсії та озброєння, керівник New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в інтерв’ю УНІАН розповів, як довго може тривати пауза з постачанням американської допомоги Україні та чи можна замінити озброєння із США.

Американська військова допомога дуже важлива для Сил оборони України. Зброя та боєприпаси із США допомагали українцям руйнувати плани росіян зі швидкого захоплення країни-сусідки. Однак нова американська адміністрація поставила постачання на паузу. До України навіть не доїхала вже оплачена раніше зброя. Про наслідки таких дій УНІАН поговорив з керівником New Geopolitics Research Network Михайлом Самусем.

Наприкінці минулого тижня спікер палати представників Майкл Джонсон підтвердив зупинку американської допомоги Україні. Водночас офіційного рішення щодо цього немає. То що відбувається?

Рішення про зупинення допомоги немає. Є якісь "паузи". Очевидно, що ці паузи робляться в усному порядку, без письмових розпоряджень.

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Річ у тім, що просто так, якоюсь "паузою" припинити виробничий процес неможливо. А замовлень на американських заводах, які були розміщені у 2023-2024 роках, і які будуть виконуватись до 2026 року, багато. Тож виробництво продовжується, склади наповнюються, однак, ймовірно, чи з Білого дому, чи від голови Пентагону Піта Гегсета надійшло якесь усне розпорядження. Кінцеве "рішення" в такому випадку лягає на плечі конкретних військових командирів, начальників логістики, які віддають безпосередній наказ. Приміром, наказ не відлітати літаку або зупинити відвантаження зі складів.

Можна уявити, як потім будуть розбиратися, хто винуватий у ситуації, що склалася. І "винуватими" будуть, можливо, якісь сержанти, які є начальниками складів та на яких повісять цю відповідальність.

Водночас є й інший аспект: ці незрозумілі розпорядження про "паузи" порушують зобов’язання США, які були надані Україні та союзникам в рамках формату Рамштайн. Це підриває статус надійного партнера. Це неприйнятно в міжнародних відносинах. І за все треба буде рано чи пізно відповідати – чинній адміністрації Білого дому, чи наступній.

Ви сказали, що частина замовлень, які мають піти на потреби України, ще буде виконуватись, адже виробництво не зупиняється і склади наповнюються. А що зі зброєю, яку могла б придбати для України Європа? Мова про те, чи США заборонять реекспорт американської зброї?

Думаю, це може стати наступним кроком.

Навіщо США зупиняти допомогу Україні?

Очевидно, що президент США Дональд Трамп намагається, таким чином, тиснути на Україну для того, аби вона була поступливішою. Пауза у постачанні зброї буде використовуватися, наскільки я розумію, щоб Україна спочатку підписала угоду про копалини. При цьому, шантажуючи Київ, Трамп, швидше за все, спробує змінити умови цієї угоди на свою користь.

Також зупинкою допомоги США можуть стимулювати Україну погодитися на припинення вогню. Відповідні вимоги звучали від радника Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкла Уолца та віцепрезидента Джей Ді Венса. Хоча цей вогонь починала Росія та перші вимоги мають бути до неї.

І як довго може тривати ця пауза?

Очевидно, що військова допомога буде стояти на паузі до того часу, поки Володимир Зеленський не зустрінеться з Дональдом Трампом знову, поки не буде підписана угода про копалини і поки Трамп не почує від Зеленського, що той готовий на припинення вогню та перемовини з Путіним.

Після згоди, озвученої Зеленським на вимоги США, м’яч буде на полі Трампа. Йому потрібно буде зустрічатися з Путіним та добиватися від нього участі у перемовинах. Україну він шантажує "батогом", а з Росією буде говорити "пряниками". Тобто, пропонуватиме якісь арктичні проєкти, можливо, газ видобувати разом, можливо, буде підніматись тема Північних потоків, аби американці видобували газ у Росії і транспортували до Європи…

Розкажіть про наслідки для фронту від призупинення американської допомоги?

Якщо США припинять постачання Україні свого озброєння та боєприпасів, у нас виникнуть певні проблеми. Адже американці постачають близько 30% боєприпасів. І якщо 30% випадає, то, очевидно у нас буде прогалина у 30%.

Також будуть проблеми з обслуговуванням та ремонтом американської техніки, бронетехніки та артилерійських систем, а також тих самих F-16. З обслуговуванням F-16 Європа нам зможе допомогти, а от зброя для них - це буде питання.

Що стосується ППО, Європа поки не може повноцінно замінити "Патріот". В них є Samp-T, але їх дуже мало і в короткотерміновій перспективі неможливо збільшити їхнє виробництво.

Але загалом, призупинення американської допомоги для Сил оборони України не стане катастрофою.

А для тилу?

Найбільша проблема буде для цивільного населення. Річ у тім, що "Патріоти" в нас захищають не війська. Тих "Патріотів", які у нас є, не вистачає, аби прикривати фронт, тому переважно вони використовуються для захисту від балістики великих міст, цивільного населення. І Трамп, поставивши на паузу допомогу Україні, свідомо спонукає Путіна до нової хвилі терору - ударів по цивільних об’єктах, енергоінфраструктурі України, на вбивство цивільного населення.

США мають зрозуміти, що вони є співучасником воєнних злочинів. Якщо вийде, що США припинили нам постачання ракет для систем "Патріот", а Росія спеціально завдає ударів балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі, то це - співучасть у воєнному злочині.

Ви сказали, що США постачають близько 30% боєприпасів. Хто може компенсувати нам їх втрату?

Протягомпівроку-року "американські" боєприпаси можна буде замінити за рахунок подальшого нарощування європейського виробництва, українського виробництва, боєприпасів, що постачаються в рамках "чеської ініціативи" та інших виробників. Так, будуть певні проблеми, однак це не є катастрофою.

У США обговорюється вихід з НАТО. За яких умов це може статися?

США вже вийшли з НАТО, тільки не юридично. Якщо, наприклад, Росія намагатиметься захопити Сувальський коридор (ділянка, яка з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною ЄС та країнами НАТО, та відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі, – УНІАН), то чи відправить Дональд Трамп війська? Ні. Він скаже, що це непорозуміння з "другом Володимиром". Тому у ЄС є час до фактичного виходу США з НАТО для створення власної безпекової системи - без участі Штатів і за участі Сил оборони України.