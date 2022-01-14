За словами генсека НАТО, вони єдині в Альянсі і готові захищати один одного, а також зустрітися в Раді НАТО-Росія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили безпекову ситуацію в Європі, а також ситуацію всередині та навколо України.

Про це Столтенберг повідомив сьогодні у Twitter.

"Спілкувався з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Обговорили безпеку в Європі та ситуацію в Україні та навколо неї. Ми єдині в НАТО, готові захищати один одного і готові знову зустрітися в Раді НАТО-Росія", - написав генсек Альянсу.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а сьогодні, 13 січня, - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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