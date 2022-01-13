На зустрічі у Відні обговорюватиметься нарощування російських військ біля кордонів України.

Зусилля з деескалації напруженості на російсько-українському кордоні сьогодні переміститься до Відня на засідання Постійної Ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Йому передували двостороння дискусія між США і Росією в Женеві в понеділок і переговори між Росією і НАТО в Брюсселі в середу, повідомляє Голос Америки.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що після сьогоднішнього засідання сторони проаналізують ці дискусії і "визначать доречні подальші кроки".

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За словами Прайса, США розраховують, що російські делегації на трьох зустрічах прозвітують про їх результати президенту Росії Володимиру Путіну, який, "як ми всі сподіваємося, вибере мир і безпеку, знаючи, що ми щирі і непохитні, коли говоримо, що вважаємо за краще шлях дипломатії і діалогу".

США та їхні союзники по НАТО закликали Росію до деескалації напруженості і врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, запропонувавши в середу ідеї двосторонніх дій щодо зниження ризиків, підвищення транспарентності і контролю над озброєннями.

Після майже чотиригодинної зустрічі в середу заступник держсекретаря Венді Шерман заявила, що "не було взято ніяких зобов'язань по деескалації, як не було і заяв, що їх не буде". Вона додала, що Росія чітко почула, що важко вести дипломатичну роботу, коли 100 тис. її військових зосереджені біля кордону з Україною, і проводяться навчання з бойовою стрільбою.

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