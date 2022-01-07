У НАТО заявляють, що Росія ігнорує заклики міжнародної спільноти здійснити кроки для зниження напруження біля українського кордону.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що ризик виникнення конфлікту на кордоні України і Росії є реальним, бо РФ продовжує стягувати війська і техніку до українського кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив на прес-конференції в Брюсселі після позачергової віртуальної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Ми шкодуємо, що, попри заклики міжнародної спільноти, що лунають впродовж багатьох тижнів, Росія не вживає кроків для деескалації. Військове нарощення Росії продовжується за участі десятків тисяч військовослужбовців (у бойових підрозділах) і важкого озброєння", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що РФ підсилює військове нарощення загрозливою риторикою, нагадавши, що у минулому Росія застосовувала сили до сусідніх країн.

"Ризик конфлікту є реальним. Агресивні дії Росії серйозно підривають систему безпеки в Європі", - підкреслив Столтенберг.

Водночас, за його словами, Альянс залишається відданим двоєдиному підходу у відносинах з Росією. Зокрема, по-перше, йдеться про стримування й оборону, по-друге - про конструктивний діалог.

Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

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За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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