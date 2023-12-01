Досі Трамп стверджував, що у цій справі на нього розповсюджується президентський імунітет.

Дональда Трампа можна притягнути до цивільної відповідальності за дії натовпу, який напав на Капітолій США 6 січня 2021 року. Таке рішення ухвалив Апеляційний суд США, пише The Washington Post.

Зазначається, що двоє поліцейських та близько дюжини законодавців-демократів подали до суду на Трампа в 2021 році, заявивши, що Трамп створив загрозу для їхнього життя, коли підбурював натовп пройти маршем до Капітолію та "боротися як у пеклі". Але адвокати Трампа намагалися відхилити позов на тій підставі, що їхній клієнт тоді був чинним президентом, тож на нього розповсюджується президентський імунітет щодо таких позовів.

Таким чином Апеляційний суд мав вирішити, чи можна судити Трампа в даному випадку. Після тривалого розгляду судді дійшли висновку, що виступ Трампа на тому мітингу виходив за межі його службових обов’язків як президента – він діяв в особистих інтересах, прагнучи повторно обійняти посаду.

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Видання зазначає, що це рішення стало результатом 20-місячної судової тяганини і відкриває шлях для цивільних позовів про відшкодування фінансових збитків, завданих постраждалим особам від прихильників колишнього президента. Але цілком ймовірно, що Трамп спробує оскаржити це рішення у Верховному суді США.

Кримінальні справи Трампа

Окрім можливості отримати цивільні позови від постраждалих під час штурму Капітолію, Трампу загрожує ще й кримінальна відповідальність за ті події.

Загалом зараз проти Трампа порушено щонайменше чотири кримінальні справи. Окрім епізоду з Капітолієм його також можуть посадити за спробу сфальсифікувати результати президентських виборів 2021 року, за незаконне зберігання секретних документів та за підкуп порноактриси Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року.

Також Трамп відбивається від низки цивільних позовів, де йому не загрожує в’язниця, але є ризик втратити частину статків.

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