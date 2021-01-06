Прихильники Дональда Трампа побилися зі співробітниками поліції всередині будівлі Капітолію. Про це свідчить відео, опубліковане очевидцями в Твіттері.
Donald Trump supporters fighting officers in Washington capital pic.twitter.com/ojjo3rCkU4— BlackCultureEntertainment🗣 (@4TheCulture____) January 6, 2021
PHOTOS: Trump supporters force lockdown of Capitol in Washington after entering building https://t.co/CXWBhNKhRapic.twitter.com/WFUgaMYxoj— Bloomberg (@business) January 6, 2021
На іншому відео, опублікованому виданням Washington Examiner, видно, що демонстранти спокійно розгулюють по будівлі, а поруч ходить поліція.
Protesters have breached the Capitol. pic.twitter.com/T5XRJNOdDV— Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021
Також активно поширюється відео, на якому видно, як протестувальники вламуються в будівлю.
They are storming the capital in Washington DCpic.twitter.com/fx2PpKFznd— 🍁🇨🇦CanAditude🇨🇦🍁Dr Life.Ed (@CanAditude) January 6, 2021
Нагадаємо, сотні демонстрантів проникли всередину будівлі Капітолію, де Конгрес розглядає затвердження перемоги Джо Байдена.
Сьогодні у Вашингтоні проходить багатотисячний мітинг на підтримку Дональда Трампа.
Перемога Джо Байдена на виборах у США: що відомо
3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.
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