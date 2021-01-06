Штурм Капітолію / скріншот

Прихильники Дональда Трампа побилися зі співробітниками поліції всередині будівлі Капітолію. Про це свідчить відео, опубліковане очевидцями в Твіттері. 

На іншому відео, опублікованому виданням Washington Examiner, видно, що демонстранти спокійно розгулюють по будівлі, а поруч ходить поліція. 

Також активно поширюється відео, на якому видно, як протестувальники вламуються в будівлю. 

Нагадаємо, сотні демонстрантів проникли всередину будівлі Капітолію, де Конгрес розглядає затвердження перемоги Джо Байдена.

Сьогодні у Вашингтоні проходить багатотисячний мітинг на підтримку Дональда Трампа.

Перемога Джо Байдена на виборах у США: що відомо

  • 3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

  • За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

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Автор: Тарас Сидоржевський