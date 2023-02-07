За його словами, це робиться "з широко відкритими очима".

Глава Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що світ свідомо рухається до більш масштабної війни.

Таку заяву він зробив в ході Генеральної Асамблеї в Нью-Йорку, пише CNN. Гутерріш зазначив, що російське вторгнення в Україну заподіює невимовні страждання українському народу, а також має серйозні глобальні наслідки.

"Перспективи миру продовжують зменшуватися. Ймовірність подальшої ескалації та кровопролиття продовжує зростати. Я боюся, що світ не скочується в більш масштабну війну. Боюся, що він робить це з широко відкритими очима", - додав він.

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Війна в Україні: прогнози

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов називав перемогою України вихід армії на кордони 1991 року. На його думку, РФ може продовжити обстрілювати кордони і запускати ракети навіть після цього.

Раніше військовий експерт Роман Світан заявив, що Україна зможе деокупувати Крим у 2023 році.

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що українська армія може звільнити окупований Крим вже до кінця серпня.

В американському інституті вивчення війни вважають малоймовірним, що війна в Україні закінчиться у 2023 році.

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