Стратегія окупантів у цьому році може проявлятися в декількох можливих варіантах, які не є взаємовиключними.

У 2023 році Росія може вдатися до кількох сценаріїв "рішучих стратегічних дій", які не є взаємовиключними.

Як заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), війна навряд чи закінчиться у цьому році. Росія не відмовиться від ідеї затягування конфлікту.

"Зусилля Кремля підготуватися до ймовірних рішучих стратегічних дій у 2023 році не виключають зусилля створити умови для тривалої війни. ISW не прогнозує "останньої спроби" Росії виграти війну в Україні. Війна не закінчиться", - зазначили експерти.

Відео дня

За першим сценарієм, у 2023 році російські війська можуть спробувати провести великий наступ у Луганській області. Наразі режим Путіна все ще називає повне захоплення Донецької та Луганської областей військовою метою Кремля. Як зазначають аналітики, це є однією з найбільш досяжних (хоча все ще дуже складних) цілей Росії, враховуючи, що Донецька та Луганська області є логістично найлегшими територіями для захоплення.

Водночас в ISW вважають, що окупанти навряд чи проведуть наступ на півдні України в Херсонській або Запорізькій областях.

За другим сценарієм, росіяни готуватимуть оборонну операцію з метою розгрому українського контрнаступу. Оскільки ЗСУ планують провести контрнаступ у 2023 році, РФ прагне уникнути ще однієї значної поразки, подібної до розгрому в Харківській області або втрати Херсона. З цією метою наприкінці 2022 року Кремль передислокував значні військові підрозділи з південного (Херсонського) напрямку до Луганської області та створив польові укріплення в Луганській області, а також у Бєлгородській та Курській областях Росії.

Аналітики ISW припускають, що окупанти хочуть успішно розгромити український контрнаступ і позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих українських сил.

У разі успіху росіяни "можуть розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані і виснажені українські сили".

"Російські війська можуть готуватися до великої наступальної операції або, навпаки, до більш масштабних дезорганізаційних атак без проведення загальної наступальної операції", – підсумували аналітики.

Війна в Україні: прогнози і плани на 2023 рік

Росіяни чекають великого контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Разом з тим, як повідомили в ISW, у наступні шість місяців Кремль, ймовірно, намагатиметься повернути ініціативу на полі бою та припинити серію успіхів України, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В грудні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових солдатів, аби кинути їх на війну проти України, та анонсував ще одну спробу ворога захопити Київ. Міністр оборони України Олексій Резніков також інформував, що Росія в лютому вдаватися до ескалації війни.

Водночас в Головному управлінні розвідки вважають, що Російська Федерація може почати новий наступ в Запорізькій області та збільшення інтенсивності бойових дій між весною і влітку.

Вас також можуть зацікавити новини: