Заборонені для перевезення предмети обіцяють конфісковувати, а громадян карати.

Громадянам Афганістану заборонено вивозити з країни долари та історичні цінності.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє офіційний представник режиму талібів, Ісламського Емірату Афганістану Забіулла Муджахід.

"Шановні співвітчизники! Ми хотіли б проінформувати вас про утримання від контрабанди і вивезення доларів і старожитностей з Афганістану повітрям та сушею. В іншому випадку такі предмети негайно конфіскують, а щодо тих, хто перевозить - застосують законні заходи", - йдеться в повідомленні.

Про які саме покарання мова, не уточнюється.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали про те, що США припинили масове постачання доларів до Афганістану, щоб гроші не потрапляли в руки талібів. Окрім того, Вашингтон заморожував доступ до резервів афганського уряду, що керуються Федеральною резервною системою та іншими фінансовими організаціями США. За деякими даними, мова йде про мільярди доларів.

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Автор: Катерина Комолова