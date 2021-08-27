Серед жертв теракту 13 американських військових. Кількість постраждалих сягає 150 осіб.

В результаті вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі загинули 103 людини.

Як повідомляє The Wall Street Journal, серед жертв теракту - 13 американських військових. Кількість постраждалих сягає 150 осіб.

У свою чергу президент США Джо Байден під час звернення до нації заявив, що евакуація з Афганістану продовжиться і після вибухів, що сталися напередодні в Кабулі.

Читайте також"Ми не пробачимо, не забудемо": Байден покаравши завдати удару у відповідь після вибухів у КабуліГлава Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі також заявив, що США не планують припиняти евакуацію незважаючи на вибухи, що сталися в Кабулі. "Наша місія полягає в тому, щоб вивезти американців, громадян інших країн, володарів спеціальних віз, співробітників посольства США і афганців, які схильні до ризику", - повідомив Маккензі, передає kommersant.

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс повідомив, що співробітники посольства США в Кабулі знаходяться в контакті приблизно з тисячею американців, які, за даними Держдепартаменту, все ще залишаються в Афганістані. За останні 24 години дипломати отримали повідомлення приблизно від 500 осіб, які заявляють, що вони є громадянами США і хочуть покинути країну. Представники Держдепартаменту почали зв'язуватися з цими людьми всіма доступними способами. Прайс додав, що виходячи з практики, можна припустити, що багато хто з цих людей насправді не є американськими громадянами.

"Переважна більшість з них – більше двох третин-повідомили нам, що вони роблять кроки для того, щоб виїхати. Ми вважаємо, що багато, якщо не більшість з цих людей, вже покинули країну. Ми також знаємо, що десятки людей не бажають їхати з Афганістану з ряду причин", - заявив Прайс, передає Голос Америки.

Тим часом, в русі Талібан заявили, що дозволять евакуацію з Афганістану мирних жителів після 31 серпня. Офіційний представник бойовиків Забіулла Муджахід заявив, що до вересня країну повинні покинути тільки іноземні громадяни. При цьому він додав, що таліби неодноразово закликали афганців не їхати з країни, пише РИА Новости.

Вибухи в Кабулі 26 серпня: подробиці

Два вибухи сталися біля Міжнародного аеропорту Хамід Карзай в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Ймовірно, вибух скоїв терорист-смертник.

Зокрема, вибухи прогриміли біля пропускного пункту в аеропорт "Еббі-гейт" і готелю "Барон". Відповідальність за ці вибухи взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Вибухи сталися через кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно покинути" територію у зв'язку з посиленою терористичною загрозою.

Евакуація з Афганістану

З часу переходу влади в Афганістані до руху "Талібан" 15 серпня з країни евакуювали понад 104 тис. осіб, проте ще тисячі людей очікують евакуації в аеропорту Кабула.

24 серпня "Талібан" заявив, що хоче, щоб іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на її продовження після цієї дати.

Президент США Джо Байден зазначив, що, незважаючи на заклики союзників до "Талібану" продовжити евакуацію після 31 серпня, США встигають піти до цієї дати і зацікавлені завершити евакуацію якомога швидше.

Автор: Ірина Погоріла