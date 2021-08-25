Ісламісти називають це рішення тимчасовим.

Всупереч обіцянкам дотримуватися прав жінок бойовики з Талібану заборонили їм працювати та зобов'язали залишатися вдома. Щоправда, таліби називають це тимчасовими обмеженнями.

Про це повідомляє BBC, посилаючись на представника організації Забіхуллу Муджахіда.

"Наші сили безпеки не навчені, як поводитися з жінками, як розмовляти з жінками. Допоки їм не буде забезпечено повну безпеку... ми просимо жінок залишатися вдома", - сказав Муджахід.

"Це дуже короткочасна процедура", - додав він.

Читайте такожВ ООН вказали "Талібану" на їхні злочини в АфганістаніРечник "Талібану" також підняв тему евакуації з Кабула, закликавши афганців не їхати до аеропорту столиці, заявивши, що там панує хаос.

Також Муджахід звернувся до США, закликавши Вашингтон припинити "заохочення" еміграції, пояснивши це тим, що Афганістан сам потребує своїх талановитих громадян.

Нагадаємо, що "Талібан" правив Афганістаном з 1996 по 2001 рік. В цей час в країні панували закони шаріату в їх найсуворішій інтерпретації.

Всім дівчатам старшим від 10 років та жінкам було заборонено вчитися, працювати і виходити на вулицю без супроводу чоловіка або родича чоловічої статі. Також вони мали носити паранджу - традиційне мусульманське вбрання, що покриває все тіло, з голови до п'ят.

Відновивши свою владу, таліби з 15 серпня заборонили жінкам з'являтися в громадських місцях з непокритою головою. Одну з тих, що порушила цю заборону, вбили без будь-якого суду.

Автор: Станислав Кожемякин