Дипломати опрацьовують подальші варіанти евакуації громадян.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що на території Афганістану, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан", залишаються близько 90 українців.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"На території Афганістану продовжують залишатися близько 90 громадян України", - сказав речник і нагадав, що 23 серпня Україна третім рейсом евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців.

За його словами, МЗС та українське посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації українських громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів.

Читайте також"Пекло на землі": в ООН передрекли Афганістану кризу та голод"Пріоритет - евакуація українських громадян та членів їхніх родин в безпечних умовах, але не виключаємо й евакуацію іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості", - зазначив Ніколенко.

Захоплення влади в Афганістані талібами та евакуація з країни

У зв'язку з виведенням американських військ та військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" дуже швидко почав захоплювати міста у країні. Після того, як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Україна спочатку евакуювала 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Згодом з Афганістану вилетів другий український літак.

Після третього евакуаційного рейсу, за словами речника МЗС, в Афганістані залишалося близько 50 українців.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

Автор: Віталій Саєнко