Міністерство закордонних справ України заявляє, що на території Афганістану, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан", залишаються близько 90 українців.
Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.
"На території Афганістану продовжують залишатися близько 90 громадян України", - сказав речник і нагадав, що 23 серпня Україна третім рейсом евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців.
За його словами, МЗС та українське посольство в Таджикистані разом з іншими причетними відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації українських громадян з Афганістану, зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів.
Читайте також"Пекло на землі": в ООН передрекли Афганістану кризу та голод"Пріоритет - евакуація українських громадян та членів їхніх родин в безпечних умовах, але не виключаємо й евакуацію іноземців з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості", - зазначив Ніколенко.
Захоплення влади в Афганістані талібами та евакуація з країни
У зв'язку з виведенням американських військ та військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" дуже швидко почав захоплювати міста у країні. Після того, як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.
Україна спочатку евакуювала 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. Згодом з Афганістану вилетів другий український літак.
Після третього евакуаційного рейсу, за словами речника МЗС, в Афганістані залишалося близько 50 українців.
Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.