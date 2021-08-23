В угрупованні також пригрозили Заходу наслідками у разі порушення термінів.

"Талібан" вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

Про це заявив прес-секретар угруповання Сухаїл Шахін, повідомляє BBC.

Таким чином у "Талібані" відреагували на інформацію про те, що термін виведення контингенту може бути продовжений. 31 серпня там назвали "червоною лінією".

За словами прес-секретаря, президент Байден обіцяв виведення військ до цієї дати, а отже продовження терміну означає продовження окупації країни. У "Талібані" також попередили про наслідки в разі порушення домовленостей.

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У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав швидко захоплювати міста у країні. Тепер, коли таліби увійшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану з міського аеропорту.

За повідомленнями ЗМІ, бойовики "Талібану" почали переслідувати людей, які працювали на сили США або НАТО. Угруповання проголосило на підконтрольній їй території нову державу - Ісламський Емірат Афганістан.

Представник НАТО повідомив, що евакуація з Афганістану іноземців та афганських громадян, які працювали в посольствах і міжнародних гуманітарних групах, йде повільно через ризик виникнення зіткнень.

Президент США Джо Байден зазначав, що масова евакуація громадян з Афганістану "пов'язана з ризиком втрат".

23 серпня стало відомо, що з Кабула вилетів третій український літак з евакуйованими.

Автор: Катерина Комолова