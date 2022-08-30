Крім того, вони хочуть укласти контракти на постачання пшениці, газу і нафти.

Адміністрація талібів перебуває на завершальній стадії переговорів про закупівлю Афганістаном бензину і бензолу в Росії.

Про це пише Reuters.

Офіційний представник Міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що офіційна делегація знаходиться в Москві і завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу і нафти.

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Джерело з офісу міністра торгівлі і промисловості повідомило журналістам, що вони очікують завершення найближчим часом.

"Ми працюємо над текстом контракту, ми майже погодили бензин і бензол", - сказав чиновник.

Представники Міністерств закордонних справ і енергетики Росії не відповіли на запити про коментарі.

Раніше повідомлялося, що Афганістан заявив про бажання закуповувати у Росії товари і нафтопродукти за бартерною схемою.

Як відомо, 15 серпня 2021 року таліби заявили про захопленні всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

19 серпня "Талібан" проголосив нова держава на підконтрольній території - Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами.

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