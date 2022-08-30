Адміністрація талібів перебуває на завершальній стадії переговорів про закупівлю Афганістаном бензину і бензолу в Росії.
Про це пише Reuters.
Офіційний представник Міністерства економіки Афганістану Хабібурахман Хабіб підтвердив, що офіційна делегація знаходиться в Москві і завершує укладання контрактів на постачання пшениці, газу і нафти.
Джерело з офісу міністра торгівлі і промисловості повідомило журналістам, що вони очікують завершення найближчим часом.
"Ми працюємо над текстом контракту, ми майже погодили бензин і бензол", - сказав чиновник.
Представники Міністерств закордонних справ і енергетики Росії не відповіли на запити про коментарі.
Раніше повідомлялося, що Афганістан заявив про бажання закуповувати у Росії товари і нафтопродукти за бартерною схемою.
Як відомо, 15 серпня 2021 року таліби заявили про захопленні всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.
19 серпня "Талібан" проголосив нова держава на підконтрольній території - Ісламський Емірат Афганістан.
Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами.