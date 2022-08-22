Анкара не запровадила санкцій проти Росії через війну в Україні, заявивши, що вона залежна від російських енергоносіїв.

Туреччина цього року почала купувати вдвічі більше російської нафти.

Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Refinitiv Eikon.

Дані аналітичної компанії показують, що Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії, включаючи сорти Urals і Siberian Light, - понад 200 тисяч барелів на день (б/д) цього року, порівняно з лише 98 тисяч б/д за той самий період 2021 року.

Видання нагадує, що Анкара не ввела санкцій проти Росії через війну в Україні, заявивши, що вона залишається залежною від російських енергоносіїв.

Головні турецькі нафтопереробні заводи (НПЗ) Tupras й азербайджанський НПЗ SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти Urals і Siberian Light цього року, скоротивши закупівлі північноморських, іракських і західноафриканських сортів.

Refinitiv Eikon повідомляє, що НПЗ STAR закупить приблизно 90 тис. барелів російської нафти у січні-серпні цього року. У ці ж місяці 2021 року компанія придбала 48 тис. б/д

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на переговорах у Сочі домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Також було анонсовано "домовленості" у фінансовій та банківській сфері.

Експерти зазначають, що "рухи" президента Реджепа Таїпа Ердогана у бік Росії не означають, що Туреччина стає її союзником, це звичайне маневрування турецького президента між різними сторонами конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: