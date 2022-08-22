Туреччина цього року почала купувати вдвічі більше російської нафти.
Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Refinitiv Eikon.
Дані аналітичної компанії показують, що Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії, включаючи сорти Urals і Siberian Light, - понад 200 тисяч барелів на день (б/д) цього року, порівняно з лише 98 тисяч б/д за той самий період 2021 року.
Видання нагадує, що Анкара не ввела санкцій проти Росії через війну в Україні, заявивши, що вона залишається залежною від російських енергоносіїв.
Головні турецькі нафтопереробні заводи (НПЗ) Tupras й азербайджанський НПЗ SOCAR STAR значно збільшили споживання російської нафти Urals і Siberian Light цього року, скоротивши закупівлі північноморських, іракських і західноафриканських сортів.
Refinitiv Eikon повідомляє, що НПЗ STAR закупить приблизно 90 тис. барелів російської нафти у січні-серпні цього року. У ці ж місяці 2021 року компанія придбала 48 тис. б/д
Як повідомляв УНІАН, 5 серпня президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на переговорах у Сочі домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Також було анонсовано "домовленості" у фінансовій та банківській сфері.
Експерти зазначають, що "рухи" президента Реджепа Таїпа Ердогана у бік Росії не означають, що Туреччина стає її союзником, це звичайне маневрування турецького президента між різними сторонами конфлікту.