У разі бартерної схеми в обмін на поставки нафтопродуктів і товарів з РФ Кабул міг би запропонувати Москві свої корисні копалини, родзинки та лікарські трави.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Афганістан заявив про бажання закуповувати у Росії товари та нафтопродукти за бартерною схемою.

Про це заявив глава Мінпромторгу Афганістану Нуріддін Азізі, повідомляє агентство країни-агресора РИА Новости.

За словами Азізі, імпорт за бартером - в пріоритеті, але якщо така схема не буде затверджена, Афганістан може використовувати фінансові розрахунки.

"Відносно Афганістану немає ніяких обмежень з боку США або ЄС з подібних постачань сировини, Афганістан може розплачуватися за ці товари грошима", - заявив міністр.

У разі бартерної схеми в обмін на поставки нафтопродуктів і товарів з РФ Кабул міг би запропонувати Москві свої корисні копалини, родзинки та лікарські трави, повідомив Азізі.

Країна може поставляти сировину на російські фабрики, як зараз поставляє в Китай, додав міністр.

Переговори Кабула з Москвою:

Делегація Мінпромторгу Афганістану 14 серпня прибула до Росії. Бізнес-місія провела переговори з російськими колегами в Москві, а пізніше попрямувала до Казані.

Кабул має намір до кінця 2022 року домовитися з РФ про постачання близько 1 млн тонн бензину та 1 млн тонн дизельного палива.

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