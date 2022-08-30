У Міноборони Тайваню вже заявили, що створять захисну систему від дронів.

Армія Тайваню відкрила попереджувальний вогонь по китайському безпілотнику у прифронтовому окрузі Цзіньмень.

Про це повідомляє Focus Taiwan.

Зазначається, що солдати на заставі острова Ши виявили безпілотний літальний апарат, який летів у забороненій зоні приблизно за 200 метрів від застави на висоті 30 метрів. У відповідь вони випустили сигнальні ракети.

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Це вперше, коли армія Тайваню заявила про відкриття вогню у бік китайського безпілотника.

Міністерство національної оборони заявило, що буде працювати над захисною системою від дронів, щоб впоратися з цією загрозою. Систему встановлять наступного року у двох прибережних округах Тайваню, розташованих неподалік від узбережжя Китаю - Цзіньмень та Ляньцзян.

Нагадаємо, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. КНР почала військові навчання біля берегів частково визнаної держави. Тайвань назвав їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах. А проти Пелосі та її найближчих родичів у Піднебесній ввели санкції.

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