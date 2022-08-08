Попередні навчання на знак протесту проти візиту на острів делегації США планово закінчилися напередодні.

Китай оголосив про нові військові навчання в повітряному просторі й акваторії навколо Тайваню.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У ході оголошених навчань відпрацьовуватимуть протичовнові і штурмові операції в морі, повідомило китайське військове командування. Їхня тривалість і точне місце поки невідомі.

Військові навчання Китаю, що завершилися 7 серпня проводилися на знак протесту проти візиту на Тайвань спікер палати представників США Ненсі Пелосі у складі американської делегації.

Під час навчань китайські військові кораблі, винищувачі й безпілотники маневрували навколо острова і навіть ненадовго перетнули неофіційний кордон із Тайванем. Також Китай заявив про "завдання точкових ударів" по Тайванській протоці, зазначивши, що "очікувані результати були досягнуті".

У відповідь Тайвань звинуватив Китай в "імітації нападу" на острів. Міністерство оборони Тайваню заявило, що направило літаки та судна, щоб відреагувати "відповідним чином".

Нагадаємо, напруга між Китаєм і Тайванем зросла після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. КНР почала військові навчання біля берегів частково визнаної держави. Тайвань назвав їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах. А проти Пелосі та її найближчих родичів у Піднебесній ввели санкції.

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