Вони триватимуть до 7 серпня.

Влада Тайваню заявила, що китайські літаки і військові кораблі репетирували напад на острів в ході навчань.

Про це пише Reuters.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що кілька китайських кораблів і літаків здійснили місії в Тайванській протоці, при цьому деякі з них перетнули неофіційну лінію розмежування.

Тайванські військові назвали це імітацією нападу на острів і у відповідь підняли в повітря реактивні літаки.

Командування Східного театру військових дій Китаю заявило, що продовжує проводити спільні морські і повітряні навчання на півночі, південному заході і сході від Тайваню.

У заяві йдеться, що основна увага приділяється тестуванню можливостей системи для наземних і морських атак. Навчання повинні тривати до полудня неділі.

"Військові навчання Китаю в односторонньому порядку змінили поточну ситуацію в регіоні і серйозно порушили мир в Тайванській протоці", - зазначили в Міністерстві оборони Тайваню.

Нагадаємо, що 2 серпня спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Китай засуджував США за це рішення і попереджав про "кричущі політичні наслідки".

Відразу після візиту Пелосі армія Китаю анонсувала проведення навчань навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.

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