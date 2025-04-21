Він тривалий час мав пневмонію.

Папа Римський Франциск помер від інсульту і незворотної серцевої недостатності.

Про це пише Reuters, посилаючись на опубліковане Ватиканом свідоцтво про смерть понтифіка. Ватиканський лікар Андреа Арканджелі засвідчив, що вранці в понеділок, 21 квітня, Франциск впав у кому. Після цього він помер.

Як зазначає агентство, лікарі казали Папі, який більше п'яти тижнів лежав у лікарні з подвійною пневмонією, влаштувати собі двомісячний відпочинок, однак той працював до останнього.

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За день до смерті він виступив з великодньою промовою на площі Святого Петра, а також мав зустріч з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом.

Смерть Папи Франциска

За кілька місяців до смерті, з 14 лютого, понтифік перебував у лікарні через бронхіт, який ускладнився полімікробною інфекцією дихальних шляхів. Під час госпіталізації у нього діагностували двосторонню пневмонію, що спричинила тривалу респіраторну кризу.

​За даними ЗМІ, він перебував у поганому стані та нібито вважав, що "цього разу не витримає". Смерть настала сьогодні о 7:35 ранку в його резиденції - "Домі Святої Марти" у Ватикані.

Папа Франциск очолював Католицьку церкву з 2013 року, він відомий своєю відкритістю до реформ та увагою до соціальної справедливості.​

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