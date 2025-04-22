Зеленський відвідає церемонію прощання з Папою Франциском, - джерело

Наразі дата поховання понтифіка визначається.

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Риму і Ватикану з метою участі у церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане джерело.

"В Офісі президента очікують на визначення дати поховання Папи Франциска і готують візит президента Володимира Зеленського до Рима на прощання з понтифіком", - повідомило джерело.

Як відомо, Франциск обрав місцем свого поховання базиліку Санта Марія Маджоре, а не собор Святого Петра.

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Смерть Папи Римського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Великодній понеділок, 21 квітня, папа Римський Франциск помер у віці 88 років.

Папа Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо) народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина, в італійській емігрантській родині. Він був обраний 266-м Папою Римським у березні 2013 року, ставши першим понтифіком з Латинської Америки, першим єзуїтом і першим, хто взяв ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассізького.

Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну в Україні, закликаючи до миру та діалогу.

У березні 2024 року Папа закликав Україну мати "мужність білого прапора" та вести переговори з Росією, що викликало критику. Згодом Ватикан уточнив, що Росія повинна припинити агресію, визнавши її "несправедливою".

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