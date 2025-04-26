За менш як 15 годин в італійській столиці Трамп планує провести низку зустрічей та відвідати похорон Папи Франциска.

Президент США Дональд Трамп у Римі зустрінеться із українським лідером Володимиром Зеленським, повідомляє La Repubblica.

Згідно з розкладом Білого дому, Дональд Трамп перебуватиме в Римі лише 14 годин і 40 хвилин: прибуття в аеропорт Ф'юмічіно — о 22:50, зворотний виліт — о 13:30 наступного дня.

Під час візиту Трамп має намір: переночувати на віллі Таверна зі своєю дружиною Меланією, відвідати похорон Папи Франциска в соборі Святого Петра, зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, провести переговори із Володимиром Зеленським і прем'єром Британії Кіром Стармером.

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Присутність Зеленського на похороні Папи Франциска тривалий час залишалась під питанням. Спершу український лідер повідомив, що може скасувати поїздку "через важливі військові зустрічі", однак зрештою вирішив прибути до Риму.

На борту Air Force One Трамп прокоментував можливість зустрічі із Зеленським:

"Я вважаю зустріч із Зеленським можливою".

Переговори були заплановані на 8:00 (9:00 за Києвом), перед виїздом Трампа до базиліки Святого Петра на церемонію о 9:30 (10:30 за Києвом). Якщо інформація видання була коректною, то переговори, ймовірно, вже тривають.

Трамп зупинився у віллі Таверна — резиденції посла США в Італії. Раніше Зеленський під час візиту до Італії ночував у готелі Parco dei Principi неподалік, що полегшує логістику перемовин.

Попри щільний графік і можливі зміни, обидві сторони прагнуть провести зустріч, яка має вирішальне значення в нинішній політичній ситуації.

Похорон Папи Франциска - світові лідери їдуть в Рим

21 квітня зранку стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Він пішов з життя у 88 років. Як повідомив Ватикан, причиною смерті став інсульт і незворотня серцева недостатность.

22 квітня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він візьме участь у похороні Папи Римського Франциска, який відбудеться в суботу, 26 квітня.

Також відомо, що президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Риму і Ватикану для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

У Рим вже прибув президент США Дональд Трамп у супроводі дружини Меланії. За даними ЗМІ, Київ звернувся до Рима та інших партнерів із проханням провести саміт щодо України, коли лідери низки держав приїдуть на похорон Папи Римського.

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