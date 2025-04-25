Союзники України прохолодно ставляться до цієї ідеї, мовляв проблеми з логістикою і приміщенням для переговорів.

Київ звернувся до Рима та інших партнерів із проханням провести саміт щодо України, коли лідери низки держав приїдуть на похорон Папи Римського.

Як пише La Repubblica з посиланням на джерела, Київ пропонує саміт за участі США, Італії, Франції, Великої Британії та, можливо, Німеччини, яку на церемонії прощання у Ватикані представлятиме ексканцлер Олаф Шольц.

"Сумніваюся, що саміт можна провести в день похорону Папи. Де відбуватиметься саміт? Трамп із сотнею кортежу... З погляду логістики це дуже складно", - прокоментував італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

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Водночас Київ продовжує наполягати на проведенні саміту. Якщо це буде неформальна зустріч, то їх могли б організувати на віллі Таверна у резиденції посла США, або італійська влада могла б надати інше приміщення.

Крім цього, за даними джерел видання, президент США Дональд Трамп, який сьогодні прибуде до Рима, може відвідати три двосторонні зустрічі. Йдеться про діалог з президентом України Володимиром Зеленським, французьким президентом Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Смерть Папи Римського

21 квітня зранку стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Він пішов з життя у 88 років. Як повідомив Ватикан, причиною смерті став інсульт і незворотня серцева недостатность.

22 квітня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він візьме участь у похороні Папи Римського Франциска, який відбудеться в суботу, 26 квітня.

Також відомо, що президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Риму і Ватикану для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

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