Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Ізраїль після завершення бойових дій передасть сектор Гази американцям.
У своїй соціальній мережі Truth Social політик написав, що для цього не знадобиться залучати американських військовослужбовців. Трамп також пообіцяв забезпечити стабільність у регіоні:
"Палестинці будуть переселені в значно безпечніші та красивіші громади з новими й сучасними будинками в регіоні. Вони насправді отримають шанс бути щасливими, у безпеці та свободі".
Сектор Гази
Нагадаємо, нещодавно американський лідер закликав "очистити" цю територію, переселивши жителів Гази у інші країни. Він пропонує побудувати їм житло "у іншому місці".
Трамп також продовжив зупинку фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході. Нагадаємо, раніше в ООН визнали причетність його працівників до жорстокого нападу на Ізраїль.
Також нова адміністрація Білого дому передає ізраїльській армії одну зі своїх найпотужніших неядерних бомб.