Він обіцяє місцевим жителям нові будинки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Ізраїль після завершення бойових дій передасть сектор Гази американцям.

У своїй соціальній мережі Truth Social політик написав, що для цього не знадобиться залучати американських військовослужбовців. Трамп також пообіцяв забезпечити стабільність у регіоні:

"Палестинці будуть переселені в значно безпечніші та красивіші громади з новими й сучасними будинками в регіоні. Вони насправді отримають шанс бути щасливими, у безпеці та свободі".

Сектор Гази

Нагадаємо, нещодавно американський лідер закликав "очистити" цю територію, переселивши жителів Гази у інші країни. Він пропонує побудувати їм житло "у іншому місці".

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Трамп також продовжив зупинку фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході. Нагадаємо, раніше в ООН визнали причетність його працівників до жорстокого нападу на Ізраїль.

Також нова адміністрація Білого дому передає ізраїльській армії одну зі своїх найпотужніших неядерних бомб.

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