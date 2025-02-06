Бомба, яка важить 9,5 тонн, може знищити розташовані навіть глибоко під землею об'єкти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про надання Ізраїлю однієї з найпотужніших неядерних бомб - MOAB, яку ще називають "мати всіх бомб".

Як пише Bild, таким чином Трамп продовжує жорстку політику щодо Близького Сходу. "Після гучної заяви про бажання встановити контроль над Газою, тепер він робить крок, який може змінити баланс сил у регіоні", - зазначило видання.

MOAB, вагою 9,5 тонн, може руйнувати розташовані глибоко під землею об'єкти - такі, наприклад, як ядерні об'єкти в Ірані.

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Примітно, що Ізраїль просить цю зброю у США з 2000-х років, але досі жоден президент не погоджувався надати її. І лише тепер Трамп уперше дав зелене світло на постачання "матері всіх бомб" ЦАХАЛу.

Експерти вже оцінили, що такий крок може свідчити про можливість атаки на ядерні об'єкти Ірану, близького до створення власної ядерної зброї.

"Однією з причин такої жорсткої політики Трампа називають те, що спецслужби Ірану планують його ліквідувати", - зазначило видання.

"Якщо вони це зроблять, їх просто зітруть з лиця землі", - попередив Трамп, підкресливши, що вже дав розпорядження на випадок замаху.

Як зазначило видання The Jerusalem post, в Ізраїлю вже є протибункерні бомби, але менші, серед яких і 907-кілограмові бомби, які передала ЦАХАЛу адміністрація Байдена для боротьби з ХАМАСом. Пізніше частина цих поставок була заморожена, але Трамп тепер її відновив.

Видання додало, що раніше багато військових аналітиків вважали, що якщо в Ізраїлю немає "матері всіх бомб", то в нього немає шансів для знищення ядерних об'єктів в Ірані.

Що таке "мати всіх бомб"

Це важкий боєприпас повітряного вибуху. Американська фугасна авіабомба створена у 2002-2003 роки. MOAB продовжує залишатися однією з найбільших авіабомб, оснащеною системою супутникового наведення. В арсеналі США є 14 одиниць MOAB.

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