Президент США закликав арабські країни прийняти більше палестинських біженців.

Президент США Дональд Трамп закликав Йорданію, Єгипет та інші арабські країни прийняти більшу кількість палестинських біженців із сектора Газа, щоб "очистити" охоплену війною територію і почати наводити на ній лад, пише Associated Press.

За словами Трампа, він уже мав телефонну розмову з цього приводу з королем Йорданії Абдаллою ІІ і найближчим часом поговорить із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сіссі.

Він розповів, що похвалив короля Йорданії за те, що країна успішно прийняла палестинських біженців.

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"Я хотів би, щоб ти взяв на себе більше, тому що я зараз дивлюся на весь сектор Газа - і там безлад. Це справжній безлад", - Трамп процитував свої слова, сказані йорданському лідеру.

Також він зазначив, що хотів би, щоб і Єгипет прийняв біженців. Загалом, уточнив лідер США, "йдеться, мабуть, про півтора мільйона людей".

Видання зазначає, що таке різке переміщення людей "суперечить палестинській ідентичності та глибокому зв’язку з Газою". Трамп же наголосив, що переселення "може бути тимчасовим або довгостроковим".

Говорячи про Газу, Трамп сказав, що це "буквально місце для знесення". За його словами, там "майже все зруйновано, там гинуть люди".

"Я б краще об’єднався з деякими арабськими націями та побудував житло в іншому місці, де вони, можливо, могли б жити в мирі", - додав президент США.

Що відомо про ситуацію в секторі Газа

Раніше УНІАН публікував відео, на якому можна побачити, на що перетворилася Газа за останні 15 місяців війни. Моторошні кадри демонструють зрівняні з землею будівлі. Подекуди можна побачити каркаси будівель.

19 січня Ізраїль оголосив про початок припинення вогню в секторі Гази. Воно відбулося після того, як ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені.

Цього ж дня бойовики ХАМАС передали перших трьох ізраїльських заручників Червоному Хресту. Це були три жінки. Загалом угода, яка була укладена між Ізраїлем та ХАМАС, передбачала звільнення 33 з 98 ізраїльських та іноземних заручників.

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