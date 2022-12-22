Дві моделі передбачають втрату Україною своїх територій.

Адміністрація президента США розглядає три можливі моделі закінчення війни в Україні шляхом переговорів. Дві з них передбачають втрату Україною частини своїх територій. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що центральною темою зустрічі президентів Зеленського і Байдена в середу були поставки зброї Україні для подальшого визволення її територій. Однак два лідери також обговорили бачення можливого мирного врегулювання конфлікту.

"Зі свого боку, адміністрація (Байдена – ред.) прагнула обговорити погляди [Зеленського] на дипломатію. Де він і що йому потрібно, щоб Київ був у максимально сильній позиції, щоб ми могли прискорити появу столу переговорів", — заявив виданню високопосадовець з Білого дому.

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Чиновник підтвердив, що США не мають наміру нав'язувати Україні своє бачення мирного врегулювання з РФ. Однак це "не означає, що Вашингтон і Київ йдуть в ногу" в цьому питанні.

"Є три різні моделі того, як могло б виглядати припинення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників в адміністрації (Байдена – ред.)", – пише видання.

Перша модель передбачає вихід Росії з усієї території України, як наполягає офіційний Київ. Друга модель – повернення "до ліній 2014 року". Третя модель – вихід РФ з усіх територій, окрім Криму.

"Останні два варіанти Зеленський дав зрозуміти, що не підтримає, зазначивши, що світ може настати лише тоді, коли російські окупанти відступлять з усієї окупованої території", - розповів чиновник Білого дому.

На особистій зустрічі Байден поцікавився думкою Зеленського про те, як має виглядати мирне врегулювання. Однак у Білому домі визнають, що зараз це "свого роду академічна дискусія", оскільки Росія не показує зацікавленості в переговорах.

Візит Зеленського до США

У середу, 21 грудня, Володимир Зеленський здійснив свій перший закордонний візит з початку повномасштабного вторгнення РФ. В ході поїздки до Вашингтона український президент провів переговори з американським колегою Джо Байденом і виступив перед депутатами Конгресу.

До візиту українського гостя Білий дім приурочив оголошення нового пакету військової допомоги Україні. До нього серед іншого увійшли зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Поїздка Зеленського в США викликала невдоволення в Кремлі. Там вважають, що Київ і Вашингтон не хочуть "прислухатися до занепокоєнь Росії".

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