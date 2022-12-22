Не було натяків на те, що є потенційна "готовність прислухатися до занепокоєнь Росії", заявив прес-секретар президента РФ.

Спікер російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився про зустріч українського лідера Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом.

Переговори Зеленського і Байдена не сподобалися Кремлю, оскільки навіть натяків не було на те, що є потенційна "готовність прислухатися до занепокоєнь Росії", розповів Пєсков журналістам, пише ТАСС.

За його словами, Кремлю також не сподобалася відсутність реальних закликів до встановлення миру.

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"...не прозвучало ніяких закликів до миру, ...не на камеру, що називається, а реальних", - заявив прес-секретар Путіна.

Переговори Зеленського з Байденом - що потрібно знати

Володимир Зеленський 21 грудня відвідав США і в Білому домі зустрівся з Джо Байденом. Після зустрічі була спільна прес-конференція українського та американського лідерів.

Під час заходу президент України, зокрема, заявив, що Володимир Путін більше не є суб'єктом у цивілізованому світі.

Варто зазначити, що Київ не хоче вести мирні перегори з нинішнім очільником РФ. Українська сторона вважає, що ворог може використовувати переговорний процес для підготовки до нової агресії.

Крім того, Кремль відмовився розмовляти про долю вже захоплених українських територій. Україна ж вважає перемогою у війні з Росією звільнення всієї своєї території, в тому числі Криму і частини Донбасу.

Байден після зустрічі із Зеленським заявив, що поділяє бачення Зеленського щодо встановлення миру в Україні.

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