Представник Білого дому зазначив, що, однією з критичних потреб ЗСУ взимку і, швидше за все, навесні, буде бронетехніка.

Ніякого "протистояння" всередині західної коаліції з питання надання військової підтримки Україні немає. Тому ніхто не буде чинити тиск на Німеччину в питанні поставок танків Україні.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають важливим, щоб кожна країна, яка "може підтримати Україну в її оборонних потребах, [зробила б це] прямо зараз".

Він зазначив, що, однією з критичних потреб ЗСУ взимку і, швидше за все, навесні, буде бронетехніка через характер бойових дій, які вони ведуть на Донбасі. У зв'язку з цим Кірбі зазначив, що США вітають рішення Великобританії направити Україні танки Challenger 2.

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"Нам відомо, що Німеччина розробляє власну ініціативу щодо танків Leopard 2. Це відмінні танки, потужні, і не вимагають тривалого навчання українців. Але це рішення повинна приймати Німеччина. Ми не будемо викручувати руки, підштовхувати і вмовляти. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть, в тому розмірі, масштабі і обсязі, які їх влаштовують. Це вирішувати Німеччині... За останні кілька місяців вони дійсно підвищили готовність і розширили можливості з постачання сучасних засобів", - прокоментував він.

При цьому Кірбі зазначив, що НАТО залишається твердим прихильником України. "Я б не назвав це протистоянням. Це регулярні дискусії, які ми ведемо з усіма нашими союзниками про те, що вони можуть поставити і в якому масштабі. Це суверенні країни, вони самі будуть вирішувати, тому що у них є власні потреби у сфері національної безпеки, які вони повинні враховувати, як і ми. Але в цілому можна сказати, що Альянс твердо підтримує Україну, і ми не спостерігаємо, щоб ця підтримка розпадалася", - зазначив Кірбі.

Крім того, Кірбі зазначив, що на думку Білого дому, РФ повинна бути притягнута до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Танки Leopard 2 для України

Тривають дискусії про те, щоб передати ЗСУ ці німецькі танки. Спочатку німецький канцлер Олаф Шольц говорив про те, що "Німеччина не бажає допустити розширення масштабів війни". Потім він погодився надати танки Україні, але за умови, що США також передадуть танки Abrams.

18 січня Європарламент закликав Шольца терміново передати Україні танки Leopard 2. А вже 19 січня Бундестаг провалив голосування з надання танків Києву.

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