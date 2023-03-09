Можливо, це були тренувальні польоти.

В Білорусі зафіксували активність російських вертольотів. Частина з яких перебазувалася до кордону України

"Починаючи з 09:39 з аеродрому" Мачулищі "почали злітати вертольоти Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ", - йдеться у повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Відзначається, що п'ять вертольотів ВКС РФ, а саме 4 Мі-24 і 1 Мі-8, що вилетіли з "Мачулищі", приземлилися на аеродромі "Лунінець", а ще один Мі-8 - на полігоні "Лепельський".

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"Поки рано говорити про передислокацію групи вертольотів ВКС РФ ближче до кордону з Україною, цілком можливо, що мова йде про тренувальний політ з посадкою на інший аеродром. Продовжуємо стежити за ситуацією", - підсумували спостерігачі.

Армія РФ у Білорусі - що відомо

Олександр Лукашенко оголосив про готовность вступити у війну проти України на боці Москви, якщо Київ нападе на Мінськ. Водночас смуга вздовж українського кордону збільшиться до 2 км.

27 лютого ешелон з російською військовою технікою відбув з Білорусі у напрямку Донецької області.

7 березня на залізничну станції Осиповичі-1 в Могилевська області і Полонка в Брестській області прибули два ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ.

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