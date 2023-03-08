Нові ешелони з технікою та особовим складом Збройних сил Російської Федерації в Білорусь. Зазначається, що Кремль проводить ротацію.
За інформацією моніторингової групи "Білоруський гаюн", 7 березня на залізничну станції Осиповичі-1 в Могилевська області і Полонка в Брестській області прибули два ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ.
Відзначається, що перший ешелон відправили 6 березня зі станції Бекасово-сортувальне в Московській області, в ньому знаходилося 47 вагонів, з них:
- п'ять пасажирських вагонів з особовим складом ЗС РФ-приблизно 250 осіб;
- три критих вагона зі спорядженням;
- 39 вагонів-платформ із зануреною військовою технікою.
Зазначається, що серед техніки було близько 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".
Другий ешелон 6 березня виїхав зі станції Вязьма в Смоленській області, у складі знаходилося 49 вагонів, з них:
- чотири пасажирські вагони з особовим складом ЗС РФ - близько 200 осіб;
- п'ять критих вагонів зі спорядженням;
- 40 вагонів-платформ із зануреною колісною та гусеничною військовою технікою.
Відзначається, що Росія проводить ротацію свого контингенту в Білорусі, який навчався на білоруських полігонах і з 25 лютого почав залишати територію разом з технікою.
Таким чином, в Білорусь прибуло техніки не менше 79 одиниць і особового складу-мінімум 450 чоловік.
Позиція Білорусі щодо війни в Україні - що відомо
Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну проти України на боці Росії.
При цьому смуга вздовж українського кордону збільшиться до 2 км в ширину.
27 лютого стало відомо, що ешелон з технікою ЗС РФ відбув з Білорусі у напрямку Донецької області України.