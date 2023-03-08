На білоруські станції прибули два ешелони з технікою та особовим складом.

Нові ешелони з технікою та особовим складом Збройних сил Російської Федерації в Білорусь. Зазначається, що Кремль проводить ротацію.

За інформацією моніторингової групи "Білоруський гаюн", 7 березня на залізничну станції Осиповичі-1 в Могилевська області і Полонка в Брестській області прибули два ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ.

Відзначається, що перший ешелон відправили 6 березня зі станції Бекасово-сортувальне в Московській області, в ньому знаходилося 47 вагонів, з них:

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п'ять пасажирських вагонів з особовим складом ЗС РФ-приблизно 250 осіб;

три критих вагона зі спорядженням;

39 вагонів-платформ із зануреною військовою технікою.

Зазначається, що серед техніки було близько 18 одиниць 152-мм гаубиць "Мста-Б".

Другий ешелон 6 березня виїхав зі станції Вязьма в Смоленській області, у складі знаходилося 49 вагонів, з них:

чотири пасажирські вагони з особовим складом ЗС РФ - близько 200 осіб;

п'ять критих вагонів зі спорядженням;

40 вагонів-платформ із зануреною колісною та гусеничною військовою технікою.

Відзначається, що Росія проводить ротацію свого контингенту в Білорусі, який навчався на білоруських полігонах і з 25 лютого почав залишати територію разом з технікою.

Таким чином, в Білорусь прибуло техніки не менше 79 одиниць і особового складу-мінімум 450 чоловік.

Позиція Білорусі щодо війни в Україні - що відомо

Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну проти України на боці Росії.

При цьому смуга вздовж українського кордону збільшиться до 2 км в ширину.

27 лютого стало відомо, що ешелон з технікою ЗС РФ відбув з Білорусі у напрямку Донецької області України.

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