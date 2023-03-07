Під час "допиту" чоловік плутався у свідченнях та згадував текст.

Білоруські силовики, підконтрольні режиму диктатора Олександра Лукашенка, заявили про затримання громадянина України, який нібито підірвав російський літак на аеродромі "Мачулищі" поблизу Мінська.

Як повідомляє Телеграм-канал ATN NEWS, силовики затримали "терориста СБУ", який нібито "намагався вчинити теракт" у Мачулищах. Однак на відео з допиту чоловік стверджує, що "підірвав літак".

Білоруські ЗМІ стверджують, що затримано українця Швеця Миколу Володимировича, 5 квітня 1993 року народження.

Відео дня

Чоловік на відео стверджує, що нібито працював з СБУ у Києві, потім за російським паспортом потрапив в РФ, а звідти - у Білорусь. Втім, з України у Росію потрапити неможливо.

Окрім цього, затриманий "диверсант" плутався у словах, розповідаючи про те, що він зробив на території Білорусі, згадуючи текст.

"Я підірвав літак на аеродромі "Мачулищі" 26 лютого за допомогою двох дронів. Я працював з СБУ в Києві", - заявив "диверсант".

Атака на аеродром "Мачулищі"

Вранці 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" сталося два вибухи, внаслідок чого виведено з ладу російський літак ДРЛО А-50.

Білоруські силовики шукали диверсантів. Внаслідок масових обшуків було заарештовано щонайменше шість осіб.

Диктатор Лукашенко оголосив, що це був "теракт" і готували його Служба безпеки України та керівництво ЦРУ. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що це "антитерористичний акт", здійснений білоруськими партизанами.

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