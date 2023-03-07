Білоруські силовики, підконтрольні режиму диктатора Олександра Лукашенка, заявили про затримання громадянина України, який нібито підірвав російський літак на аеродромі "Мачулищі" поблизу Мінська.
Як повідомляє Телеграм-канал ATN NEWS, силовики затримали "терориста СБУ", який нібито "намагався вчинити теракт" у Мачулищах. Однак на відео з допиту чоловік стверджує, що "підірвав літак".
Білоруські ЗМІ стверджують, що затримано українця Швеця Миколу Володимировича, 5 квітня 1993 року народження.
Чоловік на відео стверджує, що нібито працював з СБУ у Києві, потім за російським паспортом потрапив в РФ, а звідти - у Білорусь. Втім, з України у Росію потрапити неможливо.
Окрім цього, затриманий "диверсант" плутався у словах, розповідаючи про те, що він зробив на території Білорусі, згадуючи текст.
"Я підірвав літак на аеродромі "Мачулищі" 26 лютого за допомогою двох дронів. Я працював з СБУ в Києві", - заявив "диверсант".
Атака на аеродром "Мачулищі"
Вранці 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" сталося два вибухи, внаслідок чого виведено з ладу російський літак ДРЛО А-50.
Білоруські силовики шукали диверсантів. Внаслідок масових обшуків було заарештовано щонайменше шість осіб.
Диктатор Лукашенко оголосив, що це був "теракт" і готували його Служба безпеки України та керівництво ЦРУ. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що це "антитерористичний акт", здійснений білоруськими партизанами.