Розрахункова дата прибуття на станцію призначення - 5 Березня.

Ще один ешелон з технікою ЗС РФ вибув з Білорусі в напрямку Донецької області України.

26 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Неклинівка (Ростовська область РФ, 35 км від кордону з Україною) був відправлений ще один військовий ешелон РФ.

У складі знаходилося 46 вагонів, з них:

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5 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ: ≈250 осіб);

2 критих вагона (зі спорядженням);

36 вагонів-платформ (із завантаженою колісною та гусеничною військовою технікою).

Розрахункова дата прибуття на станцію призначення (Неклинівка) – 05 березня.

Участь Білорусі у війні проти України-деталі

Для потреб армії Білорусі можуть мобілізувати 1,5 мільйона людей. Це відбудеться в разі оголошення воєнного стану і переходу країни на "військові рейки".

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну на боці РФ, але тільки в одному випадку.

У Кремлі розробили детальний план "повзучої анексії" Білорусі політичними, економічними і військовими кошти до 2030 року.

Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км в ширину. Це буде замінована територія.

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