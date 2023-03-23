Сьогодні його повинен відвідати Міністр оборони РБ.

У Білорусі сформували новий зенітний ракетний полк, він буде дислокуватися в місті Лунінець Брестської області.

У прес-службі Міністерства оборони РБ повідомили, що сьогодні нову частину повинен відвідати Міністр оборони Віктор Хренін, щоб вручити ключі від квартир прибулим військовослужбовцям. Частина може бути розташована приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною.

"При формуванні полку особлива увага приділялася створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей", - розповіли в Міноборони.

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Нагадаємо, що нещодавно Олександр Лукашенко підписав закон, що вводить смертну кару за державну зраду для чиновників і військовослужбовців.

Пізніше в Білорусі був виданий указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягун вважає, що МО Білорусі може відправити на війну від 10 до 15 тисяч військовослужбовців, однак зараз їх головне завдання - забезпечення логістики для армії РФ.

Нещодавно в українській розвідці повідомили, що російські окупанти хочуть провести масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі.

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