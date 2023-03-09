Ймовірно, окупанти хочуть зруйнувати об’єкти інфраструктури із жертвами серед мирного населення.

Російські окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Організацію висвітлення подій доручено пропагандисту Володимиру Соловйову.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ.

"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ", - повідомляє ГУР.

В українській розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Загроза з боку Білорусі

Росія намагається схилити диктаторський режим Лукашенка до прямої участі у війні проти України. Хоч нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну проти України на боці Росії, але є умова.

Поки Росія нарощує військову присутність на території РФ, Україна укріплює прикордонні райони. Нещодавно стало відомо, що смуга вздовж українського кордону збільшиться до 2 км в ширину.

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