Російські окупанти планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Організацію висвітлення подій доручено пропагандисту Володимиру Соловйову.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ.
"Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ", - повідомляє ГУР.
В українській розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.
Загроза з боку Білорусі
Росія намагається схилити диктаторський режим Лукашенка до прямої участі у війні проти України. Хоч нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну проти України на боці Росії, але є умова.
Поки Росія нарощує військову присутність на території РФ, Україна укріплює прикордонні райони. Нещодавно стало відомо, що смуга вздовж українського кордону збільшиться до 2 км в ширину.