Росія не має наміру згортати свій "тренувальний табір" у Білорусі.

Збройні сили Російської Федерації не збираються згортати свою "діяльність" на території Білорусі. Про це свідчать проаналізовані моніторинговою групою "Беларускі Гаюн" супутникові знімки.

Більш того, Росія може перекинути в РБ нову "партію" своїх військових нібито для навчань.

"ЗС РФ не збираються згортати свій "тренувальний табір" на полігоні, і варто очікувати перекидання в РБ нових груп військових для навчання", — пише "Беларускі Гаюн".

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Так, свіжі супутникові знімки полігону Обуз-Лесновський свідчать про проведення ротації та виведення частини російського контингенту з Білорусі.

Моніторингова група зазначає, що, попри зменшення кількості російських військових на полігоні, імовірно порожні намети для проживання особового складу поки не були демонтовані.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія проводила нібито спільні навчання з білоруськими військовими на території РБ. Вранці 24 лютого 2022 року російські окупанти розпочали наземне вторгнення в нашу країну з території Білорусі.

Мало того, Лукашенко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну дозволив Росії запускати ракети з території РБ. Через це на обидві ці країни накладено нові європейські санкції.

Але регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну.

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