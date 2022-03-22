Самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично не керує армією своєї країни. Та ймовірність вторгнення РБ залишається високою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун ефірі інформаційного телемарафону.
"Можливість вторгнення з боку Білорусі залишається досить високою. Відомо, що вони вже підготували перший ешелон - 5 батальйонно-тактичних груп, це близько 5 тис. військових, які можуть у будь-який момент перетнути кордон. Вони мають також резерв, це ще близько 5 тис. людей. І ще приблизно стільки ж підготовлено для так званої третьої хвилі перекидання резервістів. Загалом це від 10 до 15 тис. військових, які вони можуть запустити в Україну", - зазначив Ягун.
За його словами, зараз основна роль білоруської армії - це тиловий резерв, забезпечення логістики для російських окупантів через їхню країну.
"Вже можна сказати, що білоруси, хочуть вони того чи ні, вже фактично беруть участь у війні з Україною. Інша проблема Лукашенка в тому, що він фактично не керує своєю армією. Керівник білоруської РНБО та голова Генштабу перебувають під оперативним керуванням Росії", - констатував генерал СБУ.
Ягун також назвав ключові можливі тактичні цілі білоруських військових на Волині.
"Їхні напрямки - це Володимирець на Рівненщині, а також Ковель і Луцьк. Це дві головні артерії постачання зброї із Заходу", - додав він.
Нагадаємо, 20 березня у Міноборони України заявили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України (залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти нашої країни). У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.