Ключові військові відомства Білорусі перебувають під командуванням російської влади.

Самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично не керує армією своєї країни. Та ймовірність вторгнення РБ залишається високою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун ефірі інформаційного телемарафону.

"Можливість вторгнення з боку Білорусі залишається досить високою. Відомо, що вони вже підготували перший ешелон - 5 батальйонно-тактичних груп, це близько 5 тис. військових, які можуть у будь-який момент перетнути кордон. Вони мають також резерв, це ще близько 5 тис. людей. І ще приблизно стільки ж підготовлено для так званої третьої хвилі перекидання резервістів. Загалом це від 10 до 15 тис. військових, які вони можуть запустити в Україну", - зазначив Ягун.

За його словами, зараз основна роль білоруської армії - це тиловий резерв, забезпечення логістики для російських окупантів через їхню країну.

"Вже можна сказати, що білоруси, хочуть вони того чи ні, вже фактично беруть участь у війні з Україною. Інша проблема Лукашенка в тому, що він фактично не керує своєю армією. Керівник білоруської РНБО та голова Генштабу перебувають під оперативним керуванням Росії", - констатував генерал СБУ.

Ягун також назвав ключові можливі тактичні цілі білоруських військових на Волині.

"Їхні напрямки - це Володимирець на Рівненщині, а також Ковель і Луцьк. Це дві головні артерії постачання зброї із Заходу", - додав він.

Нагадаємо, 20 березня у Міноборони України заявили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України (залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти нашої країни). У Генштабі ЗСУ при цьому заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

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