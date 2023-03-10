У ньому йдеться, що це має забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

Передбачається призвати в 2023 році в Збройні Сили РБ до 230 чоловіків у віці до 27 років і в органи прикордонної служби - до 20 осіб, які пройшли навчання за програмами підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах або факультетах, мають військове звання офіцера і зараховані в запас.

Зазначається, що ці заходи проводяться щороку на плановій основі. "Реалізація даного Указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу в Збройних Силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву", - йдеться в документі.

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Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як відомо, на початку повномасштабної війни Росія використовувала територію Білорусі в якості одного з плацдармів для наступу. Крім того, українські міста обстрілювали ракетами з території РБ.

Зараз у Білорусі проходять навчання російські окупанти, також на її територію перекидають російську техніку. Тим часом у Білорусі звинувачують Україну в нібито провокаціях на кордоні.

За словами посла України в Білорусі Ігоря Кізі, зараз не ведуться жодні офіційні переговори з білоруською стороною.

Вчора Лукашенко підписав закон, що вводить смертну кару для чиновників і військових за державну зраду.

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