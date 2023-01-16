Для забезпечення проведення навчання задіюються усі аеродроми, повідомили в Міноборони Білорусі.

У Білорусі 16 січня стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил, що входять до складу авіаційного компонента "регіонального угруповання військ".

Як повідомляє Міністерство оборони Білорусі, від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування Повітряно-космічних сил.

"Головна мета навчання - підвищення оперативної сумісності при спільному виконанні навчально-бойових завдань, - йдеться в повідомленні. - Для забезпечення проведення навчання задіюються всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних сил Республіки Білорусь".

Під час навчань білоруські та російські військові нібито збираються відпрацьовувати:

ведення повітряної розвідки;

спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону;

авіаційну підтримку угруповань військ;

висадку тактичного повітряного десанту;

доставку вантажів та евакуацію поранених.

Російські винищувачі у Білорусі - що повідомлялося

Нагадаємо, напередодні, 15 січня, до Білорусі прилетіли вісім російських винищувачів (чотири Су-34 і чотири Су-30), а також чотири вантажних борти повітряно-космічних сил Росії.

За даними спостерігачів, мінімум частина вантажних бортів щось привезла, можливо, боєприпаси для винищувачів.

До прильоту винищувачів в Барановичах дислокувалися ще два Су-34 ВКС РФ.