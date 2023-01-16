У Білорусі 16 січня стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил, що входять до складу авіаційного компонента "регіонального угруповання військ".
Як повідомляє Міністерство оборони Білорусі, від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування Повітряно-космічних сил.
"Головна мета навчання - підвищення оперативної сумісності при спільному виконанні навчально-бойових завдань, - йдеться в повідомленні. - Для забезпечення проведення навчання задіюються всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО Збройних сил Республіки Білорусь".
Під час навчань білоруські та російські військові нібито збираються відпрацьовувати:
- ведення повітряної розвідки;
- спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону;
- авіаційну підтримку угруповань військ;
- висадку тактичного повітряного десанту;
- доставку вантажів та евакуацію поранених.
Російські винищувачі у Білорусі - що повідомлялося
Нагадаємо, напередодні, 15 січня, до Білорусі прилетіли вісім російських винищувачів (чотири Су-34 і чотири Су-30), а також чотири вантажних борти повітряно-космічних сил Росії.
За даними спостерігачів, мінімум частина вантажних бортів щось привезла, можливо, боєприпаси для винищувачів.
До прильоту винищувачів в Барановичах дислокувалися ще два Су-34 ВКС РФ.